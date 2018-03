8. Bundeswehr-Crosslauf

Am 16. Mai 2018 um 10.30 Uhr ist es wieder soweit! Dann fällt auf dem Standortübungsplatz Berlin in der Döberitzer Heide der Startschuss für den achten Bundeswehr-Crosslauf.

Der Crosslauf ist ein Highlight für alle Läuferinnen und Läufer. Unter dem Motto ‚Fit für den Einsatz‘ stellen sich Lauf-Fans dieser sportlichen Herausforderung. Auf einer 13,4 Kilometer langen Laufstrecke können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann zehn unterschiedliche Hindernisse – angefangen bei Kletterwänden über Kriechtunnel bis hin zu Wassergräben – überwinden. Crosslauf-Anfänger haben die Möglichkeit, auf einer verkürzten Einsteiger-Strecke über 7 Kilometer mit fünf Hindernissen, sich langsam an die Königsklasse heranzutasten.

Für alle Läuferinnen und Läufer ist der Crosslauf unter der Schirmherrschaft des Inspekteurs des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, Generaloberstabsarzt Dr. Michael Tempel, eine ganz besondere Herausforderung, denn hier ist neben Kondition und Koordination auch der besondere Durchhaltewillen gefragt.

Rund um den Lauf wird es auch bei der achten Ausgabe ein buntes Rahmenprogramm mit Musik, Sport-Massagen für Läufer, vielfältigen Informationsständen sowie ein umfangreiches Gastronomie-Angebot geben. Alle Teilnehmer erhalten vor Startbeginn ein hochwertiges „TriDri Hexoflage“-Funktions-Laufshirt im hexagonalen Camouflage Muster, das während des Laufs für viel Bewegungsfreiheit und exzellente Belüftung sorgt und anschließend für jeden eine Belohnung ist, der diesen Lauf geleistet hat.

Anmeldungen sind gegen ein Startgeld von 15,00 Euro auf der Bundeswehr-Crosslauf-Website möglich.

Aufgrund der großen Nachfrage in den zurückliegenden Jahren wird es auch in diesem Jahr keine Möglichkeit zu Nachmeldungen nach Anmeldeschluss (10. Mai 2018, 24:00 Uhr) oder am Veranstaltungstag vor Ort geben. Da die Teilnehmerzahl auf 1.200 begrenzt ist, lautet unser Tipp: Schnell online unter www.Bundeswehr-Crosslauf.de alleine oder im Team anmelden und mitmachen!

Der Bundeswehr-Crosslauf ist eine gemeinsame Veranstaltung der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung (EAS), der Katholischen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung (KAS) und dem Sanitätsregiment 1 ‚Führungsbereich Berlin‘.

Text und Foto: EAS-Berlin