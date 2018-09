Die Expansion in Deutschland geht weiter – 13 Filialen sollen dieses Jahr noch folgen

Der französische Sportartikelhersteller- und vertreiber DECATHLON expandiert weiter in Deutschland. Noch in diesem Jahr sollen 13 weitere Filialen folgen – unter anderem sollen Standorte in Dresden, Leipzig, Hamburg, Dortmund und Köln eröffnet werden. Mit bereits 53 Filialen deutschlandweit gehört DECATHLON derzeit zu den größten und erfolgreichsten Sporthändlern in Deutschland. Durch die anstehenden Neueröffnungen verfolgt der französische Sporthändler sein Ziel und die eigene Unternehmensphilosophie “Sport so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen.” Man möchte durch die neuen Stores vor allem noch näher an seinen Sportlern und Kunden sein. Durch die Eröffnungen sollen insgesamt knapp 350 neue Arbeitsplätze regional geschaffen werden. Dieses Jahr eröffnete das Sportunternehmen bereits drei neue Filialen in Karlsruhe, dem Frankfurter Nordwestzentrum sowie dem Berliner Hauptbahnhof. Alleine durch diese neuen Filialen wurden 50 neue Stellen geschaffen.

Die Planungen laufen auch Hochtouren – Freude auf Unternehmensseite

Der Geschäftsführer der Unternehmensentwicklung von DECATHLON Deutschland, Marc Philip Kaufmann, sagt zu den geplanten Eröffnungen: “Wir freuen uns sehr auf unsere anstehenden Neueröffnungen. Unsere Aufgabe ist es, Sport möglichst vielen Menschen in Deutschland zu ermöglichen. Das gesamte DECATHLON Team arbeitet mit viel Spaß daran, diesem Ziel Tag für Tag ein Stück näher zu kommen.“ Alleine in Köln sollen bis zum Ende des Jahres zwei weitere Filialen eröffnet werden – im Einkaufszentrum DuMont Carré und in Chorweiler. Eine schon lange anstehende Eröffnung steht nun endlich konkret fest – Dresden öffnet am 20.09.2018 die Pforten für alle Sportbegeisterten Kunden. Dies ist erfreulich, da diese Eröffnung schon länger ansteht und bei einer Umfrage von Unternehmensseite diesbezüglich gefragt wurde, wo genau sich die Kunden eine neue Filiale wünschen – Dresden ging dabei als deutlicher Sieger hervor.

Die Expansionspläne für das neue Jahr 2019 sehen vor, dass man unter anderem mit zwei weiteren Filialen in die Bundeshauptstadt Berlin und einem weiteren Store nach München in die Theresienhöhe kommen möchte. Für mehr Informationen zu allen anstehenden und geplanten Eröffnungen gibt es auf der Eröffnungsseite und auf der Presseseite von DECATHLON weitere Informationen: https://www.decathlon.de/eroeffnung.html & https://presse.decathlon.de/pressekits/eroeffnungen/

Die neuen Filialen sollen den Kunden genügend Platz bieten um durch das gesamte Sortiment von über 35.000 Sportartikeln in mehr als 70 Sportarten durchzustöbern. Flächen von 1.300 m² in Koblenz bis hin zu 3.800 m² in der Dortmunder Innenstadt, versprechen den Kunden eine angenehme und geräumige Einkaufsatmosphäre für ihren sportlichen Einkauf. Dabei wird es auch unterschiedliche Filialarten geben wie z.B. die Innenstadtfilialen in Dortmund und Bielefeld, Centerfilialen im Kölner DuMont Carré und im Leipziger Petersbogen, oder in Fürth wo in unmittelbarer Nähe eines Gewerbegebietes eröffnet wird.

Die anstehenden und geplanten Neueröffnungen in 2018 und 2019. Das DECATHLON Team arbeitet mit großer Freude an den anstehenden Neueröffnungen.

Jeder kann sich bewerben

Zur Eröffnung der neuen Filialen sucht DECATHLON weitere sportbegeisterte Mitarbeiter, die ihrem Hobby und ihrer Leidenschaft auch im Beruf nachgehen wollen, und dabei täglich ihr Fachwissen an Kunden weitergeben möchten. Bei DECATHLON kann man den Sport mit der Arbeit verbinden und bekommt vor allem Verantwortung ab dem ersten Tag – dabei wächst man gemeinsam mit der neuen FIliale und den neuen Aufgaben. Alle Aufgaben hängen direkt mit dem Sport zusammen und sind in jeder Hinsicht vielfältig, sodass garantiert niemals Langeweile aufkommt. Auch jeder Einzelne wird bei DECATHLON gefördert und kann sich stetig weiter entwickeln in seinem Team und als Persönlichkeit. Der Teamgedanke wird dabei groß geschrieben und so gibt es zum Beispiel verschiedene Sportangebote bei gemeinsamen Meetings, in den Pausen oder nach Arbeit – Sport am Arbeitsplatz ist bei DECATHLON selbstverständlich. Ob als Teamleiter oder Verkäufer – jeder ist willkommen und kann sich bewerben. Alle Interessierten können sich dabei entweder über das Unternehmenseigene Portal bewerben oder sich persönlich in einer nahegelegenen Filiale vorstellig machen.

