Titeljagd der EM-Stars – Ticket-Verkauf für Deutsche Hallenmeisterschaften 2019 in Leipzig gestartet

Ab sofort können Leichtathletik-Fans Tickets für die Deutschen Hallenmeisterschaften am 16./17. Februar 2019 in Leipzig erwerben. Die Titelkämpfe in der Arena Leipzig sind die entscheidende Qualifikation für die Hallen-Europameisterschaften in Glasgow (Schottland).

Die 66. Deutschen Hallenmeisterschaften in der Arena Leipzig sind der Auftakt ins Leichtathletik-Jahr 2019. Deutschlands Top-Athleten kämpfen dort um Titel, Medaillen und Startplätze für die Hallen-Europameisterschaften in Glasgow (Schottland; 1. bis 3. März 2019). Es wird ein Wiedersehen mit vielen deutschen EM-Stars von Berlin geben, die im Olympiastadion der Hauptstadt für große Begeisterung sorgten.

Europameister wie Mateusz Przybylko (TSV Bayer 04 Leverkusen; Hochsprung) oder Gesa Felicitas Krause (Silvesterlauf Trier; Lauf) werden sich mit der nationalen Konkurrenz messen. Besonders spannend könnte das nächste DM-Finale der Weltklasse-Hürdensprinterinnen Pamela Dutkiewicz (TV Wattenscheid 01) und Cindy Roleder (SV Halle) werden. In der Halle sind die Zuschauer näher am Geschehen als sonst und können Top-Leistungen auf höchstem Niveau und Emotionen der Athleten hautnah miterleben!

Tickets gibt es über die Hotlines:

Ticketmaster: 01806 – 999 0000 (€ 0,20/Verbindung aus dem dt. Festnetz / max. € 0,60/Verbindung aus dem dt. Mobilfunknetz)

Arena Ticket: 0341 – 2341 100

Online-Bestellung über:

Arena Ticket oder Ticketmaster