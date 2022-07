STIHL TIMBERSPORTS® Deutsche Meisterschaft 2022 im Sportholzfällen

Am 3. und 4. September werden die Motorsägen wieder angeworfen und die Äxte geschwungen. Die Deutsche Meisterschaft der STIHL TIMBERSPORTS® Series kommt nach Wernigerode in die Schierker Feuerstein Arena. In den Leistungsklassen der Pros, der Damen und des Nachwuchses zeigen die besten Sportholzfällerinnen und Sportholzfällern ihre ganze Klasse und kämpfen um die begehrten Meistertitel.

Danny Martin mit guten Chancen auf den Meistertitel

Oberbrandmeister Danny Martin steht ganz oben auf der Favoritenliste. Nachdem der Sinntaler den Ford Ranger Cup in Oelde eindrucksvoll für sich entscheiden konnte, ist es sein Anspruch den wichtigsten nationalen Titel zu holen. In sechs spannenden Disziplinen, jeweils drei Axt- und drei Sägedisziplinen, messen sich die zehn besten Sportholzfäller, um zu bestimmen, wer am Ende zum Meister gekrönt wird.

Denny Vielwerth auf Kurs: Nachwuchsmeister

Bei den Nachwuchsathleten stehen die Zeichen gut für Denny Vielwerth. Der 24-Jährige konnte den ersten Qualifikationswettkampf der Saison in seiner Leistungsklasse für sich entscheiden. Da-mit gilt das aufstrebende Talent zum Favoritenkreis der Sportholzfäller von Morgen. Doch die Konkurrenz ist groß – Spannung pur ist garantiert.

Alles möglich bei der Damenmeisterschaft

Bei den Damen ist das Teilnehmerinnenfeld derweil komplett offen: Ein aufregender Dreikampf zwischen der amtierenden Deutschen Meisterin Nina Pokoyski, der Gewinnerin des ersten Cups Nadine Münzenmaier und der zweifachen Weltrekordhalterin Alrun Uebing steht bevor. In drei Disziplinen erwartet die Zuschauer auch hier ein vielversprechender Wettkampf.

Termine und Infos

Samstag, 3. September:

11:00 Uhr – Wettkampf der Damen

12:00 Uhr – Wettkampf der Nachwuchsathleten

Sonntag, 4. September:

13:00 Uhr – Wettkampf der Pros

Tickets sind ab sofort unter www.schierker-feuerstein-arena.de verfügbar.