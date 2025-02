35. NATO-Schachmeisterschaft 2025 verspricht spannende Titelkämpfe

Spielerinnen und Spieler für das Team der Bundeswehr gesucht

Schachfreunde in den NATO-Mitgliedstaaten können sich schon bald wieder auf ein besonderes sportliches Großereignis von internationalem Format freuen. Von der griechischen Ägäis-Insel Rhodos als letzter Wettkampfstätte geht es in diesem Jahr ins polnische Dęblin an die Ufer der Weichsel, wo die 35. NATO-Schachmeisterschaft vom 18. bis 23. August 2025 ausgetragen wird.

Die 35. Auflage des internationalen Schachturniers verspricht wieder spannende Titelkämpfe. So zählt das polnische Team als Gastgeber und Dritter der letzten Mannschaftswertung ebenso zum Favoritenkreis wie die griechische Auswahl nach ihrem Dreifachsieg im Einzel- und Teamklassement sowie im Blitzschach. Als traditionell starke und zuletzt ebenfalls erfolgreiche Turniermannschaft mit dem Mannschafts- und Einzelsieg 2023 sowie dem zweiten Platz im Team-Ranking 2024 gehört auch die Bundeswehr-Auswahl wieder zu den Titelkandidaten.

Rückblick: Griechenland mit Dreifachsieg bei der 34. NATO-Schachmeisterschaft

Die Zusammenstellung der Bundeswehrmannschaft für das NATO-weite Turnier wurde auch in diesem Jahr wieder der Katholischen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e.V. (KAS) übertragen. Die einzelnen Mannschaften der teilnehmenden Nationen bestehen jeweils aus sechs Mitgliedern.

Die wichtigsten Informationen zur 35. NATO-Schachmeisterschaft im Überblick

Dauer des Turniers: bis 23. August 2025

Abstellungszeitraum: 17. bis 24. August 2025

Teilnahmegebühr: 200,00 € (inkl. An-/Abreise, Unterkunft, Verpflegung und Startgeld)

Teilnehmerkreis: Aktive Soldatinnen/Soldaten sowie Zivilbedienstete der Bundeswehr

Freistellung: Sonderurlaub bzw. Dienstreise kann nach Ermessensentscheidung des/der Disziplinarvorgesetzten auf Grundlage bestehender Vorschriften und Erlasse gewährt werden.

Anmeldung: Interessierte Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbedienstete der Bundeswehr, die Deutschland bei der 35. NATO-Schachmeisterschaft vertreten wollen, können sich per E-Mail bei Service@KAS-Soldatenbetreuung.de melden.

Meldeschluss: 30. April 2025

Im Rahmen der Anmeldung werden folgende Angaben benötigt:

Vor- und Zuname

Dienstgrad/Amtsbezeichnung

Ende der Dienstzeit

Personenkennziffer

dienstliche und private Anschrift

dienstliche und private Telefonnummer

Nachweis der schachsportlichen Qualifikation (Verein, Landesverband, Spielklasse etc.)

Elo-Zahl / Deutsche Wertungszahl (DWZ): mindestens 2000

Im Anschluss erfolgt kurzfristig die Aufstellung und Nominierung der deutschen Mannschaft. Für telefonische Rückfragen steht Ihnen die KAS-Service-Hotline unter 030 / 8866 780 18 sehr gerne zur Verfügung.

Über die KAS: Die KAS steht seit 1956 für die außerdienstliche Freizeit- und Familienbetreuung in der Bundeswehr im Auftrag des Katholischen Militärbischofs sowie in Ergänzung der Betreuungsarbeit des Dienstherrn.

Auf der Basis christlicher Prägung leistet die KAS caritative Arbeit für die Menschen in der Bundeswehr und ihre Familien – unabhängig vom Ansehen der Person, der Herkunft oder der Religionszugehörigkeit. Dafür gestaltet, realisiert und unterstützt der gemeinnützige Verein sowohl überregional als auch an ausgewählten Bundeswehrstandorten im Inland innovative und abwechslungsreiche Kultur-, Sport-, Freizeit-, Familien- und Bildungsprojekte.

Darüber hinaus begleitet die OASE-Einsatzbetreuung, eine gemeinsame Initiative von Katholischer und Evangelischer Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung (EAS), seit 1995 die Soldatinnen und Soldaten in ihren Missionen weltweit mit vielfältigen Betreuungsmaßnahmen. Als verlässlicher Partner entwickelt die KAS alle Projekte im engen Schulterschluss mit den Militärseelsorgenden und den zuständigen Militärdienststellen.

Text und Fotos: Katholische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e.V. (KAS)