Hervorragende Leistungen in Warendorf

53. CISM World Military Swimming Championship

Das deutsche CISM-Schwimmteam.

Vom 08. bis 15. Dezember 2024 richtete die Sportschule der Bundeswehr in Warendorf die 53. CISM World Military Swimming Championship aus. Insgesamt 243 Athletinnen und Athleten aus 17 Nationen traten an, um in einem hochkarätigen Wettbewerb auf internationalem Spitzenniveau um die Medaillen zu kämpfen. Für das deutsche Team war dies ein besonderes Event, denn es stellte erstmals eine Mannschaft aus drei Sportarten: den Spitzensportlerinnen und -sportlern des Deutschen Schwimmverbands (DSV), des Rettungsschwimmens (DLRG) und des CISM-Triathlons.

Trotz der Abwesenheit einiger Athleten, die zeitgleich an der Kurzbahn-Weltmeisterschaft Schwimmen in Budapest teilnahmen, beeindruckte die deutsche Delegation mit hervorragenden Ergebnissen.

Goldstaffel 4x200m Freistil Staffel der Frauen (Kullmann, Spiwoks, Rieder, Werner)

Deutsche Mannschaft glänzt mit Vielseitigkeit und Teamgeist

Das deutsche Team bewies einmal mehr seine Klasse und Vielseitigkeit. Mit einer beeindruckenden Ausbeute von 5 Gold-, 13 Silber- und 6 Bronzemedaillen setzte es ein starkes Zeichen auf der internationalen Bühne. Besonders hervorzuheben war die Leistung von Maya Werner, die mit vier Goldmedaillen über 400m, 800m und 200m Freistil sowie 200m Rücken glänzte. Werner, die gerade erst ihre Grundausbildung bei der Bundeswehr abgeschlossen hatte, wurde zur erfolgreichsten Athletin des Teams.

Nächster Weltmeistertitel für Maya Werner.

Auch Jeanette Spiwoks überzeugte mit einer Goldmedaille über 800m Freistil und trug gemeinsam mit Werner, Kullmann und Rieder zum Sieg in der 4x200m-Freistilstaffel bei. Die PARA-Athletinnen und -Athleten Ulrike Zimmermann und Stephan Krause erzielten jeweils Silber und unterstrichen damit die Stärke und Vielfalt des Teams.

Ergebnisse im Überblick

Das deutsche Team zeigte in nahezu allen Disziplinen eine starke Präsenz:

Gold

o 400m Freistil (Maya Werner)

o 800m Freistil (Jeanette Spiwoks)

o 200m Freistil (Maya Werner)

o 200m Rücken (Maya Werner)

o 4x200m Freistil Staffel der Frauen (Kullmann, Spiwoks, Rieder, Werner)

Silber

o 100m Rücken (Anna-Fiona Volz)

o 800m Freistil (Maya Werner)

o 400m Freistil (Jeanette Spiwoks)

o 50m Schmetterling (Luca-Nik Armbruster)

o 50m Schmetterling (Laura Riedemann)

o 50m Rücken (Laura Riedemann)

o 200m Lagen (Leonie Kullmann)

o 50m Brust PARA (Ulrike Zimmermann)

o 100m Freistil PARA (Stephan Krause)

o 50m Freistil PARA (Stephan Krause)

o 4x100m Freistil Staffel der Frauen (Kullmann, Volz, Prehn, Werner)

o 4x100m Lagen Mixed Staffel (Riedemann, Armbruster, Thomasberger, Kullmann)

o 4x100m Lagen Staffel der Frauen (Riedemann, Kullmann, Rieder, Werner)

Bronze

o 200m Schmetterling (Yvonne Prehn)

o 100m Schmetterling (Anna-Fiona Volz)

o 50m Freistil (Laura Riedemann)

o 50m Rücken (Marek Ulrich)

o 200m Lagen (Leonie Kullmann)

o 4x100m Lagen Staffel der Männer (Ulrich, Armbruster, Salchow, Thomasberger)

Perfekte Organisation und internationale Spitzenklasse

Die 53. CISM World Military Swimming Championship war nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch ein organisatorisches Highlight. Die drei beteiligten Sportarten wurden unter der Leitung von Teammanager Holger Wollny erfolgreich zusammengeführt, was die Grundlage für den starken Teamgeist und die hervorragenden Ergebnisse schuf.

Besonders zu würdigen ist die Arbeit der beiden Bundestrainerinnen des DSV, Franziska Hentke und Nicole Endruschat, die das gesamte Team mit ihrer Erfahrung und ihrem Engagement auf ein Weltklasse-Niveau gecoacht und betreut haben.

Die Veranstaltung in Warendorf beeindruckte nicht nur durch die sportlichen Höchstleistungen, sondern auch durch eine erstklassige Organisation. Die Wettkämpfe wurden auf olympischem Niveau durchgeführt und boten sowohl den Teilnehmenden als auch den Zuschauern ein herausragendes Erlebnis.

Die 53. CISM World Military Swimming Championship war ein voller Erfolg und unterstreicht die Bedeutung des Sports für die internationale Zusammenarbeit und den Teamgeist in den Streitkräften. Wir gratulieren allen Athletinnen und Athleten zu ihren Leistungen und danken den Organisatoren, die dieses großartige Event ermöglicht habe.

Text: Holger Wollny

Fotos: Sportschule der Bundeswehr Warendorf