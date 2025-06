Elite-Turnier in Saquarema – Müller/Tillmann gewinnen Bronze

Die Beach Pro Tour zieht von Mexiko nach Brasilien. Gleich zwei Elite-Turniere nacheinander finden in Saquarema und Brasilia statt.

Spiel um Platz 3

Müller/Tillmann vs. Cheng/Shaw (USA) 2:0 (21:16, 21:16)

Die beiden Sportsoldatinnen Svenja Müller/Cinja Tillmann gewinnen ihre erste Pro Tour Medaille im zweiten Turnier der Saison. Mit viel Aufschlagdruck sichern sie sich gegen das neuformierte amerikanische Duo den Sieg im Bronze-Match.

„Wir haben nach dem ersten Turnier in Mexiko vor zwei Wochen versucht im ersten und zweiten Kontakt mehr Ruhe in unserem Spiel zu haben,“ erklärt Cinja Tillmann. „Wir haben uns hier von Spiel zu Spiel durchgekämpft und daher dieses Mal das bessere Ende für uns mit einer Medaille hier in Saquarema.“

Svenja Müller freut sich nach dem Gewinn der Bronze-Medaille: „Wir versuchen mit jedem einzelnen Aufschlag Druck zu erzeugen. Ich freue mich und bin sehr glücklich, dass es heute und die letzten Tage so gut funktioniert hat.“

Text: Deutscher Volleyball-Verband

Fotos: volleyballworld