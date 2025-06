Bronze für Maik Vollmann vom Falcon-Fighter Team 

Hauptgefreiter Maik Vollmann startete beim World Cup der WAKO in Antalya/Türkei vom 15.05. bis 18.05.2025, in der Gewichtsklasse bis -75kg und holte sich seine erste World Cup Medaille in der K1 Eliteklasse.

Im Viertelfinale kämpfte Maik Vollmann gegen einen starken Gegner aus der Türkei, über drei Runden ein solide aber Gangart. Mit einem Mix aus guten Low Kicks und Kombinationen der Fäuste siegte er und sicherte sich so einen Platz im Halbfinale.

In seinem Halbfinale startete er erneut gegen einen türkischen Kämpfer, von Anfang an zeichnete sich eine Ringschlacht ab, beide Kämpfer schenkten sich nichts und sammelten fleißig Punkte. Der Kampf war kräftezehrend und leider hieß an Ende der dritten Runde der Sieger nicht Maik Vollmann, sondern der Kämpfer aus der Türkei. Als Trost blieb Maik Vollman die Bronzemedaille.

In seiner Gewichtsklasse -75kg ist er mit seinen stetig steigenden Leistungen, auf dem besten Weg ein Top Favorit bei World Games 2028 im Karlsruhe zu werden.

Text und Foto: Falcon-Fighter-Team