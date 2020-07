HAIX® RelACTION: Nimm Dir eine Auszeit – Schuhhersteller verlost Erholung für Alltagshelden

Der Hightech-Schuhhersteller HAIX® sagt DANKE an alle Alltagshelden, die jeden Tag in ihrem Job ihr Bestes geben und auch im Kampf gegen das Coronavirus in erster Reihe stehen. Denn Helden werden nicht geboren – Helden wachsen durch ihre Taten. Deshalb verlost HAIX® drei Gutscheinpakete mit je zwei exklusiven Übernachtungen im paradiesischen MAWELL Resort.

Von 03.07. bis einschließlich 24.07.2020 können sich ehrenamtlich Engagierte wie hauptberuflich Tätige aus Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Pflege, Feuerwehren und Technischem Hilfswerk ebenso für die Teilnahme bewerben wie Supermarktangestellte, Postboten oder alle anderen Alltagshelden. Die Anmeldung erfolgt unter http://www.haix.com/relaction.

Das familiengeführte Naturresort in Hohenlohe bietet mit Indoor- und Outdoor-Wellnesslandschaft die optimale Umgebung für ein paar Tage Erholung. Der funktionale Freizeitschuh HAIX® BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX komplettiert den Gewinn.

Über HAIX®

HAIX® mit Sitz im bayerischen Mainburg ist ein Spezialist für Funktionsschuhe mit weltweitem Ruf als sichere Marke. Überall dort, wo Menschen hochleistungsfähige Schuhe benötigen, die sie nicht im Stich lassen, ist HAIX® die erste Wahl – in Europa, Nordamerika und Asien.

Im Hauptsitz in Mainburg unterhält HAIX® spezielle Abteilungen für Forschung und Entwicklung sowie Design und Marketing. Im Hightech-Forschungs- und Testlabor entwickeln die HAIX®-Ingenieure neue Funktionen und setzen neue Trends und Standards für Sicherheitsschuhe. Für die Produktion seiner hochwertigen Funktionsstiefel betreibt HAIX® Werke in Deutschland und Kroatien, wo das Unternehmen eine der modernsten Schuhfertigungsanlagen der Welt errichtet hat.

Die HAIX® Group unterhält zudem ein Verkaufsbüro in Lexington, Kentucky (USA) und beschäftigt weltweit etwa 1.700 Mitarbeiter. Im Jahr 2019 produzierte das Unternehmen mehr als 1,4 Millionen Paar Schuhe und erzielte einen Umsatz von 147 Millionen Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.haix.com