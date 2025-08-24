50 Jahre globale Geschichte des Personenverkehrs unter dem Dach von IVECO

IVECO (Industrial Vehicles Corporation) wurde 1975 durch den Zusammenschluss von fünf bedeutenden europäischen Herstellern von Nutzfahrzeugen gegründet: Fiat Veicoli Industriali (einschließlich Officine Meccaniche und Lancia Veicoli Speciali), Unic und Magirus-Deutz.

Von 1991 bis 1999 schloss IVECO strategische Allianzen mit führenden Unternehmen im Bereich Reise- und Linienbusse und führte seine Busaktivitäten mit RENAULT V.I. zusammen. Dies resultierte in der Gründung des Joint Ventures IRISBUS, das zum zweitgrößten Hersteller in Europa wurde.

2003 übernahm IVECO IRISBUS vollständig.

2013 wurde IVECO BUS als Marke gegründet, die sich ausschließlich dem Personenverkehr widmet.

In diesem Jahr sind verschiedene Veranstaltungen geplant, um dieses bedeutende Erbe zu feiern und gleichzeitig die zukunftsorientierte Vision des Unternehmens zu betonen.

Vénissieux, März 28, 2025

Das 50-jährige Bestehen von IVECO ist zugleich eine Gelegenheit, IVECO BUS und seine Rolle in der globalen Geschichte der Personenbeförderung zu würdigen – ein Sektor, dem IVECO stets verpflichtet war.

Heute ist IVECO BUS ein Schlüsselakteur im Bereich des Personenverkehrs. Das Unternehmen ist weltweit vertreten mit sieben Produktionsstätten – Annonay und Rorthais in Frankreich, Vysoké Myto in Tschechien, Brescia und Foggia in Italien, Sete Lagoas in Brasilien sowie Córdoba in Argentinien – und drei Forschungs- und Entwicklungszentren in Europa sowie einem umfangreichen Händlernetz mit 1.000 Servicestellen.

Ein führender Partner im Bereich des gemeinsamen Personenverkehrs

Von Schul- und Fernreisebussen bis hin zu Tourismus-, Stadt- und Kleinbussen entwickelt, produziert und vertreibt IVECO BUS eine breite Palette an Fahrzeugen, die den Anforderungen privater Verkehrsunternehmen und öffentlicher Verkehrsbehörden weltweit gerecht werden. Als Experte und Vorreiter für alternative Antriebe seit über 25 Jahren bietet der Hersteller ein vielfältiges Portfolio an Antriebstechnologien – darunter Biokraftstoffe, Erdgas, Elektro- und Wasserstoffantriebe –, um maßgeschneiderte Lösungen für jede Einsatzart und die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Region zu liefern.

Technologische Exzellenz für nachhaltige Mobilität

Geführt von einem technologieneutralen Ansatz ist IVECO BUS der einzige Hersteller, der Erdgas-Technologie in allen Segmenten – Stadt-, Reise- und Kleinbusse – anbietet. Gleichzeitig investiert das Unternehmen verstärkt in seine industrielle Infrastruktur und die Entwicklung von Elektromobilitätslösungen, darunter Wasserstoff-Brennstoffzellen. Diese Strategie unterstreicht die Innovationskraft von IVECO BUS und seine Führungsrolle in der Energiewende im Personenverkehr. Durch strategische Investitionen in die Produktionsstätten ist IVECO BUS heute in der Lage, der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen gerecht zu werden. Mit der Elektrifizierung der Standorte Rorthais, Foggia, Vysoké Myto und Annonay, die auch eine Batterie-Montageeinheit umfasst, kontrolliert IVECO BUS nun die gesamte elektrische Wertschöpfungskette.

2025: Ein bedeutendes Jahr, um das Erbe zu feiern und die Zukunft zu gestalten

Die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen von IVECO stehen unter dem Motto „50xBeyond“. Vom 12. bis 15. Juni wurde in den OGR (Officine Grandi Riparazioni), dem Innovations- und Kunstzentrum in Turin, eine historische Veranstaltung von Iveco Group ausgerichtet. Dort kamen Vertreter aus Politik und Wirtschaft, Kunden, Investoren, Händler, Partner und alle weiteren Stakeholder zusammen, die zur Entwicklung der Marke beigetragen haben und ihre Zukunft mitgestalten.

Zusätzlich plant IVECO BUS für 2025 ein umfassendes Veranstaltungsprogramm, das die reiche Historie des Unternehmens mit seinen künftigen Ambitionen verbindet. Ziel ist es, den Wandel im Transportsektor hin zu nachhaltiger Mobilität und einer stetig verbesserten Passagiererfahrung zu fördern.

Das Werk Annonay, die größte industrielle Produktionsstätte Frankreichs mit einer langen Tradition in der Herstellung von Reise- und Linienbussen, feiert 2025 sein 100-jähriges Bestehen.

Das tschechische Werk Vysoké Mýto, die Heimat der CROSSWAY-Baureihe und die größte Produktionsstätte von IVECO BUS, begeht 130 Jahre Bus- und Reisebusfertigung.

Die diesjährigen Feierlichkeiten würdigen nicht nur ein halbes Jahrhundert erfolgreicher Unternehmensgeschichte, sondern markieren zugleich den Beginn eines neuen Kapitels der Innovation und des Fortschritts. Mit Kunden im Mittelpunkt seiner Strategie entwickelt IVECO BUS kontinuierlich neue Lösungen, um den sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden.

IVECO BUS

IVECO BUS ist eine Marke der Iveco Group N.V. (EXM: IVG), einem globalen Marktführer in den Bereichen Nutz- und Spezialfahrzeuge, Antriebstechnologien und Finanzdienstleistungen, gelistet an der Borsa Italiana in Mailand. IVECO BUS entwickelt, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen für Stadt-, Überland-, Schul-, Linien- und Tourismusverkehr.

Mit einer weltweiten Präsenz und einer führenden Position in Europa im Bereich nachhaltiger öffentlicher Verkehr unterstützt IVECO BUS private Verkehrsunternehmen und öffentliche Verkehrsbetriebe bei der Energiewende mit einem technologieneutralen Ansatz, der alle Antriebslösungen umfasst: Biokraftstoffe, Biomethan, batterieelektrische und Brennstoffzellen-Technologien.

Mit einem dichten Servicenetz stellt IVECO BUS sicher, dass seine Fahrzeuge weltweit unterstützt werden. Darüber hinaus bietet der Bereich Energy Mobility Solutions individuelle Beratung für komplexe Elektrifizierungsprojekte. Ergänzt wird das Angebot durch die IVECO ON Connected Services, die den Betrieb und die Wartung von Fahrzeugflotten optimieren.

Das Unternehmen beschäftigt über 5.500 Mitarbeiter und betreibt sieben Produktionsstandorte in Europa und Lateinamerika: Annonay und Rorthais in Frankreich, Vysoké Myto in Tschechien, Brescia und Foggia in Italien, Sete Lagoas in Brasilien und Córdoba in Argentinien.

Text und Fotos: Iveco Group