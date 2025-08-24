Das Laufteam Bundeswehr und Reservisten e.V. freut sich über Zuwachs: Generaloberstabsarzt Dr. Nicole Schilling ist neue Botschafterin für das Laufteam Bundeswehr und Reservisten e.V.

In dieser Funktion betont sie die besondere Bedeutung von Gemeinschaft und Kameradschaft, die durch den gemeinsamen Laufsport gefördert werden. „Laufen in der Gemeinschaft bedeutet, die eigene Leistungsbereitschaft zu erhöhen, Kameradschaft zu (er)leben und gemeinsame Ziele zu erreichen – jeder für sich, vor allem aber als Team und laufend für den guten Zweck“, so Dr. Schilling.

Sie hebt hervor, wie wichtig es sei, sportliche Aktivität mit sozialem Engagement zu verbinden, insbesondere in der heutigen Zeit. Das gemeinsame Laufen für einen guten Zweck sei ein starkes Zeichen und der richtige Weg, um sowohl persönliche als auch kollektive Ziele zu verfolgen.

„Laufen Sie weiter so!“, schließt Dr. Schilling ihr Statement und ermutigte damit alle Läuferinnen und Läufer.

Über das Laufteam:

Das Laufteam Bundeswehr und Reservisten e.V. wurde während der Corona-Pandemie gegründet und hat seitdem mehrere Spendenläufe für den guten Zweck organisiert.

Text: Oliver Muhs und Christina Bachmann

Foto: Laufteam Bundeswehr und Reservisten e.V.