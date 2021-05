Road to Tokyo: Der BDR und seine Olympia-Kandidaten – Heute: Sportsoldat Theo Reinhardt

Am 23. Juli werden die Olympischen Spiele von Tokio eröffnet. Der Bund Deutscher Radfahrer wird in vier Disziplinen, Bahn, BMX, Mountainbike und Straße um Olympisches Edelmetall kämpfen. In den kommenden Wochen stellen wir alle Olympia-Kandidaten des BDR vor. In der heutigen Folge präsentieren wir Theo Reinhardt, der am Wochenende zwei Siege beim Bahn-Nationen-Cup in Hongkong feierte.

Theo Reinhardt hat sich eingerollt: Mehr als ein Jahr nach den Bahn-Weltmeisterschaften in Berlin bestritt der Berliner mit der National-Mannschaft in Hongkong den ersten Nations-Cup in der Saison und beendete ihn mit zwei Siegen: Im Vierer und im Madison (zusammen mit Moritz Malcharek) holte er die Goldmedaille, im Omnium wurde er Vierter. Der Erfolg von Hongkong macht Lust auf mehr. Und besonders auf Olympische Spiele. In Tokio möchte Reinhardt zum zweiten Mal nach 2016 in Rio an den Start gehen und im Vierer um eine Medaille kämpfen.

Seit 2013 gehört Reinhardt zur Bahn-Nationalmannschaft von Bundestrainer Sven Meyer. Der Wahl-Berliner, der mit seiner Frau Jane und Sohnemann Pepe (4 Jahre) vor den Toren von Berlin in Ahrensfelde lebt, ist fester Bestandteil des Vierers. Der 30-jährige hat großen Anteil am Aufschwung in den vergangenen Jahren. Außerdem entwickelte sich Reinhardt an der Seite von Roger Kluge zu einem Weltklasse-Fahrer im Madison. Nach den WM-Titeln 2018 in Apeldoorn und 2019 in Pruszkow holte die Kombination Anfang des Jahres bei der Heim-WM im Berliner Velodrom die Bronzemedaille.

„Die zwei WM-Titel waren mega-cool. Aber Olympia ist nun mal das Nonplusultra. Deshalb hätte eine olympische Medaille – egal welcher Farbe – für mich einen höheren Stellenwert. Wir gehören in Tokio zum Kreis der Medaillen-Anwärter – das macht die Situation natürlich besonders“, erklärt Reinhardt, der als Stabsunteroffizier der Sportfördergruppe Bw Frankfurt (Oder) angehört. In diesem Jahr gehört seine volle Konzentration der Mannschaftsverfolgung. Seit Ende 2012 hat er sich dem Projekt verschrieben. „Beim Vierer ist einfach mein Herzblut dabei, damit hat alles angefangen und daraus hat sich alles entwickelt. Deshalb werde ich in Tokio zunächst zu 100 Prozent für den Vierer da sein“, erzählt Reinhardt.

Vor vier Jahren bei den Spielen in Rio de Janeiro belegte der deutsche Vierer den fünften Platz – trotz großer Probleme Reinhardts im Vorfeld mit dem Knie. „Wir waren nach dem fünften Platz sehr, sehr stolz auf uns. Das war das Optimum. Wir haben in Rio den Aufwärtstrend absolut bestätigt. Da ist sehr viel abgefallen von uns. Für uns war das eine tolle Leistung“, erinnert er sich. In Tokio 2021 soll möglichst mehr als ein fünfter Platz herausspringen. Gibt es sogar eine Medaillenchance? „Ja, ich glaube daran“, sagt Reinhardt selbstbewusst. Zwar verpasste der Männer-Vierer mit Reinhardt, Felix Groß & Co. bei der Heim-WM als Siebter die absolute Top-Platzierung, trotzdem ist die Mannschaft der Weltspitze Stück für Stück nähergekommen: „Wir hatten einen sehr, sehr guten Winter und haben definitiv einen Schritt nach vorne gemacht. Das Ziel ist weiterhin die Bronzemedaille“, glaubt Reinhardt an eine zweite Medaillenchance in Japan. „Das WM-Ergebnis hat nicht ganz das wieder gespiegelt, zu was wir in der Lage gewesen wären.

„Ich konnte in den letzten Jahren viel lernen, bin an meinen Aufgaben gewachsen und denke, dass mich das stärker gemacht hat. Und natürlich ist mit den Erfolgen auch der Anspruch an mich selbst gewachsen“, sagt der Berliner und hofft auf erfolgreiche Spiele in Tokio.

Theo Reinhardt im Porträt

Team Rad-net ROSE/SC Berlin

Sportfördergruppe Bw Frankfurt (Oder)

Geb.: 17.09.1990 in Berlin

Größe/Gewicht: 1,77 m/72 kg

Wohnort: Ahrensfelde

Familienstand: verheiratet, 1 Sohn

Erfolge

2013: 3. WM Madison (mit Bommel), 6. Ma-Verfolgung

2014: 7. WM Ma-Verf., Madison und Punktefahren, 2. EM Madison

2015: 4. WM Ma-Verfolgung, 5. WM Madison

2016: 5. Olympische Spiele Ma-Verfolgung, 6. WM Ma-Verfolgung

2017: 9. WM Madison, 12. WM Ma-Verfolgung

2018: 1. WM Madison (mit Roger Kluge), 4. WM Ma-Verf., 2. EM Madison (mit Kluge)

2019: 1. WM Madison (mit Roger Kluge), 5. WM Ma-Verf., 1. Weltcup Ma-Verf., 1. DM Madison, Ma-Verf., Punktef., 1. Berliner Sechstagerennen

2020: 3. WM Madison (mit Roger Kluge), 7. WM Ma-Verf.

2021: Sieg beim Nations-Cup im Madison und in der Ma-Verfolgung, 4. Platz Omnium

Theo Reinhardt privat

Was war für dich dein bisher schönster sportlicher Erfolg? Die Verteidigung des WM-Titels im Madison im Jahr 2019.

Welche Vorbilder hast du? Mein prägender Sportler war immer Robert Bartko.

Dein Lieblingsessen? Ich esse vieles sehr gerne, könnte mich da nicht festlegen. Aber am besten schmeckt es, wenn ich zu Hause bekocht werde.

Was ist deine persönliche Stärke? Ehrgeiz.

Nenne deine persönliche Schwäche: Selbstzweifel.

Auf was möchtest du nie verzichten? Genug Zeit mit der Familie zu haben.

Welchen Traum möchtest du dir im Leben noch erfüllen? Sportlich auf alle Fälle nochmal eine Olympiateilnahme, welche ich gerne mit einer Medaille beenden wollen würde.

Was ist für dich ein perfekter Tag? Wenn ich ihn mit meiner Familie verbringen kann.

Text und Foto: BDR