Olympia-Qualifikation – Ticket-Verkauf für Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2022 in Neuss gestartet

Der Ticket-Verkauf für die Deutschen Meisterschaften 2022 im Eiskunstlaufen in Neuss (9. bis 11. Dezember 2021) ist gestartet. Bei den nationalen Titelkämpfen haben die besten deutschen Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer die letzte Gelegenheit in 2021, sich für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking (China) zu qualifizieren. Die Meisterschaften bilden den Abschluss des Qualifikationszeitraums in diesem Jahr und könnten somit der entscheidende Wettbewerb für die Besetzung der Olympia-Startplätze sein.

Die begehrten Meistertitel und DM-Medaillen werden in den vier Kategorien Frauen, Männer, Paarlaufen und Eistanzen vergeben. In allen Kategorien, bis auf Männer, hat die Deutsche Eislauf-Union je einen Olympia-Startplatz, für den es mehrere Kandidaten gibt. Bei den Frauen will die fünfmalige Deutsche Meisterin Nicole Schott in Neuss ihren Titel zurückerobern und den Traum ihrer zweiten Olympia-Teilnahme wahr machen. Ihre stärkste Konkurrentin ist Kristina Isaev – beide trainieren im DEU-Elite-Team bei Michael Huth. Im Paarlaufen kommt es zu einem sehr spannenden und hochklassigen Aufeinandertreffen der beiden Berliner Paare Minerva Hase/Nolan Seegert und Annika Hocke/Robert Kunkel. Im Eistanzen möchten Katharina Müller/Tim Dieck den dritten Titel in Folge gewinnen, aber auch die Oberstdorfer Eistänzer Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan kämpfen um den Olympia-Startplatz.

Minerva Hase und Nolan Seegert. Katharina Müller und Tim Dieck.

Zum Saisonstart bei der internationalen Nebelhorn Trophy in Oberstdorf zeigten sich die DEU-Athleten Ende September schon in starker Form: Die Sportsoldaten Minerva Hase und Nolan Seegert gewannen das Paarlaufen, die Sportsoldaten Katharina Müller und Tim Dieck holten Silber im Eistanzen. Es erwarten die Zuschauer bei der DM in Neuss also fantastische, neue Programme, die die Sportler für den maximalen Erfolg in der Olympiasaison einstudiert haben. Außerdem findet zum Abschluss der Wettbewerbe das beliebte Schaulaufen der Meister mit den bestplatzierten Läufern statt. Ab sofort sind Karten auf der DM-Event-Seite im Ticket-Shop erhältlich: www.dm2022.org. Seien Sie live dabei!

Text: DEU / Deutsche Eislauf-Union

Fotos: Luca Tonegutti; DEU