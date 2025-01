Falcon-Fighter holt Gold in Athen

Kickboxen – Europameisterschaft

Premiere in Griechenland: erstmals wurde ein deutscher Kickboxer Europameister der Elite in der Königsdisziplin. Hauptgefreiter Cemal Öztürk siegt in der Klasse K1 der Herren.

Deutschland trumpfte auf in Athen. Sechs Mal Gold, drei Mal Silber und sieben Mal Bronze brachte den schwarz-rot-goldenen Kader den siebten Platz auf der Europameisterschaft. Inkludiert in dieses Ergebnis ist die Qualifikation für die World Games 2025 in China. Doch das Highlight ist der Titel des Sportsoldaten Öztürk aus der Mainzer Sportfördergruppe in der Diszi­plin K1, der Elite der Herren bis 86 Kilogramm Körpergewicht.

Strahlender Europameister: Sportsoldat Cemal Öztürk freut sich in Athen nach dem Titelgewinn in der Disziplin K1.

Unter 41 Nationen – insgesamt waren 1000 Kämpfer angetreten – konnte er sich durchsetzen und seine Gegner reihenweise aus dem Wettkampf nehmen, bis er im Finale auf den Kroaten Vito Kosar traf. Der 20-jährige Öztürk brillierte mit Beweglichkeit und einen schnellen Kampfstil.

Der Sportsoldat schrieb mit dem Europameis­ter-Titel seine Erfolgsgeschichte fort. Im Jahr 2023 hatte er auf der Weltmeisterschaft in Portugal bereits die Bronze-Medaille er­kämpft.

Cemal Öztürk vom Falcon-Fighter-Team Schwalm-Eder im Finalkampf gegen den Kroaten Vito Kosar.

Kamerad und Mitkämpfer vom Falcon-Fighter-Team Schwalm-Eder, Hauptgefreiter Maik Vollmann (Elite, Herren, bis 74 kg), blieb in Athen zwar etwas hinter seinen Möglichkeiten zurück, reist aber mit Öztürk gemein­- sam nach Abu Dhabi zur WM 2025. Zuvor traten beide noch im türkischen Antalya bei der ersten offenen Militärmeisterschaft an.

Sportsoldat Maik Vollmann schied als zweiter Falcon-Fighter in der ersten Runde aus. Er blieb dabei etwas unter seinen Möglichkeiten.

Text und Fotos: WAKO-Deutschland