Nationale Olympiaqualifikation für Annika Morgan und Leon Vockensperger beim Weltcupauftakt

Platz sechs von der Riesenrampe: Annika Morgan und Sportsoldat Leon Vockensperger kommen beim Incity Big Air Weltcup in Chur beide auf den sechsten Platz – und machen einen großen Schritt Richtung Olympia.

Chur bebt. 17.000 Zuschauer sehen das Incity Big Air Spektakel in der Schweiz, mit der die Freestyle-Saison offiziell eröffnet ist – und bei dem das deutsche Team feiert. Beide Rider, Annika Morgan (SC Miesbach) und Leon Vockensperger (SC Rosenheim) schaffen mit jeweils Platz sechs die nationale Qualifikation für die Olympischen Spiele und kommen ihrem Traum von Peking ganz nahe.

Neue Saison, neuer Sponsor, gleiche Erfolgswelle: Für Leon Vockensperger, den Shootingstar des vergangenen Winters, war im Finale von Chur sogar noch mehr drin. Der 22-Jährige eröffnet das Nachtfinale stark, landet einen Backside Triple 1440 sauber und steht nach Durchgang eins auf dem zweiten Platz. Doch Versuch zwei und drei kann er knapp nicht stehen. Mit Platz sechs holt sich der Rosenheimer aber sein bestes Karriereresultat im Big Air.

Leon Vockensperger: „Das war eine geile Show. Wir haben es alle genossen, heute hier dabei zu sein. Natürlich ist es ein bisschen schade, dass ich meinen zweiten Trick nicht landen konnte. Ich bin zu weit geflogen, und konnte nicht stehen bleiben.“

Annika Morgen, die erkältungsbedingt das einzige Training in Chur verpasst hat, hat am heutigen Samstag schon am Vormittag in der Qualifikation Nervenstärke bewiesen: Dort stürzt sie im ersten Versuch. Steht danach mit Nasenbluten im Ziel. Der 19-Jährigen, bleibt nur noch ein Versuch. Und den nutzt sie. Morgan schafft den Sprung in die Endrunde der besten acht. Im Finale am Abend läuft es nicht ganz nach Wunsch. Sie kann ihre zwei ersten Tricks nicht landen. Trotzdem überwiegt die Freude über Platz sechs nach dem ersten Weltcup der Saison.

Annika Morgan: „Ich bin froh, dass ich das heute miterlebt habe, auch wenn ich meine Tricks nicht landen konnte. Vor ein paar Tagen lag ich im Bett und konnte mir nicht vorstellen, hier an den Start zu gehen. Jetzt habe ich die Olympia-Quali geschafft und bin mega happy. “

Den Big Air in Chur gewinnen der Schweizer Jonas Boesiger und Kokomo Murase aus Japan.

Das Slopestyle/Big Air-Team startet nach dem Weltcupauftakt wieder ins Trainingslager. Der nächste Contest findet Anfang Dezember in den USA (Steamboat) statt.

Text: Snowboard Germany

Fotos: Christian Stadler